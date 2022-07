Dimaro, Cristiano Giuntoli arriva in bici a Carciato: palestra anche per il ds azzurro | FOTOGALLERY CN24

DIMARO FOLGARIDA - Seduta mattutina al campo di Carciato per gli azzurri. La SSC Napoli prosegue il lavoro in Trentino Alto-Adige anche il giorno dopo la sfida contro il Perugia di Castori. A Carciato si è visto anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, giunto in bicicletta. Il ds ha osservato gli azzurri da vicino. Dopo l'allenamento, il dirigente partenopeo si è recato in palestra: sessione di tapis roulant all'nterno della tendostruttura adibita a palestra sulla pista d'atletica.

Clicca sul file in allegato per guardare la fotogallery a cura di Ciro De Luca