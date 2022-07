Dimaro, anche oggi Olivera lavora in palestra: tabella personalizzata per il difensore | FOTO CN24

DIMARO FOLGARIDA - Anche oggi pomeriggio Mathias Olivera ha proseguito la tabella di marcia personalizzata. Il difensore della SSC Napoli è seguito da un membro dello staff di mister Spalletti: prima lavoro in palestra e poi lavoro in campo in solitaria.

Clicca sul file in allegato per guardare le foto a cura di Ciro De Luca