Prosegue a gonfie vele il ritiro del Napoli in quel di Dimaro-Folgarida. Anche quest'oggi doppia seduta per gli azzurri, al termine della quale Piotr Zielinski si è fermato con i tifosi per la classica sessione di autografi. Davvero tanti supporters presenti all'esterno del Comune di Carciato e, per quanto abbia fatto davvero il possibile, la mezzala ex Udinese ed Empoli non è riuscito ad accontentare tutti in maniera del tutto inevitabile.