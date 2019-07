DIMARO-FOLGARIDA (TN) - Al termine della seduta di allenamento mattutina, Piotr Zielinski si è intrattenuto nella consueta sessione di autografi con i tifosi accorsi in ritiro. Tanti sostenitori azzurri sono presenti in ritiro nella cittadina trentina, vogliosi di un autografo o di una foto. Un tifoso: "Ti prendo al fantacalcio?", la sua risposta è stata: "Come vuoi tu (sorridendo, ndr)".

