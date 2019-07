Partita a campo ridotto in corso per il Napoli nel nono giorno di lavoro a Dimaro. Agli ordini di Carlo Ancelotti si sta ricomponendo il gruppo con i tanti calciatori rientrati dalle vacanze. Durante la partita Bianchi contro Verdi, però, c'è stato uno scontro di gioco che ha visto Piotr Zielinski avere la peggio. Una botta al ginocchio, però, che non ha avuto conseguenze.

Clicca sulla foto per ingrandirla.