RILEGGI DIRETTA - Dimaro, pomeriggio giorno 12: termina l'allenamento, tempesta a Carciato. I tifosi: "Napoli torna campione"

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - News calcio Napoli - Il Napoli di Carlo Ancelotti prosegue il ritiro estivo che si svolge a Dimaro Folgarida. La squadra sarà oggi impegnata nel dodicesimo giorno di allenamenti in Trentino per il Dimaro Ritiro Napoli 2019, l'allenamento pomeridiano del dodicesimo giorno di lavori sul campo di Carciato.

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - Giorno 12, allenamento pomeridiano

18.24 - L'allenamento termina sotto una pioggia incessante.

18.23 - Triplice fischio finale: i gialli vincono con un gol di Callejon, esultanza divertente tra lo spagnolo e Milik.

18.21 - Lascia il campo anche Di Lorenzo.

18.20 - Arriva anche il gol di Milik che appoggia il pallone in rete.

18.20 - Termina l'allenamento per Insigne, Palmiero e Verdi.

18.19 - Tap-in vincente di Vinicius che insacca la palla in rete.

18.18 - I tifosi intonano il coro: "Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione".

18.14 - Finta di tiro di Zielinski che calcia di sinistro e batte Idasiak.

18.10 - Tonelli entra in campo e si dirige in palestra.

18.08 - Pallonetto di Chiriches, conclusione fuori.

18.07 - Ottima azione di Gaetano che dribbla tutti e appoggia il pallone per Vinicius che spreca.

18.04 - Triangolare nel finale per i calciatori azzurri.

VERDI: Idasiak, Verdi, Younes, Maksimovic, Di Lorenzo, Palmiero, Insigne.

Idasiak, Verdi, Younes, Maksimovic, Di Lorenzo, Palmiero, Insigne. GIALLI: Contini, Hysaj, Tutino, Luperto, Zielinski, Milik, Callejon.

Contini, Hysaj, Tutino, Luperto, Zielinski, Milik, Callejon. BIANCHI: Idasiak, Mario Rui, Chiriches, Malcuit, Mertens, Gaetano, Vinicius.

18.02 - Pioggia incessante sul campo di Carciato.

17.49 - Esercizio di possesso palla a un solo tocco nello spazio stretto.

17.42 - Manolas e Ghoulam restano in palestra per un lavoro differenziato.

17.37 - Iniziato l'esercizio di tecnica: i calciatori si passano il pallone tra di loro.

17.35 - Skip basso per i calciatori del Napoli.

17.30 - Riscaldamento iniziato, corsetta per gli azzurri.

17.28 - Chiriches e Younes lasciano la palestra e si aggregano al gruppo, Milik resta in palestra.

17.26 - Entrano tutti i calciatori in campo, ovazione del pubblico. Ghoulam e Manolas si dirigono in palestra.

17.03 - Younes si dirige in palestra.

17.00 - Milik è in palestra per iniziare il lavoro in palestra.

