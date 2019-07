Termina la seduta mattutina sotto gli ordini di Carlo Ancelotti, squadra quasi al completo e tanti i tifosi sulle tribune di Carciato per sostenere i propri beniamini. Uno di questi è riuscito a entrare in campo e a farsi un selfie con Malcuit. Dopo pochi secondi sono intervenuti gli uomini della sicurezza che hanno portato via il tifoso.

Clicca in allegato per visualizzare le foto di Ciro De Luca