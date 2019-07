DIMARO FOLGARIDA (TN) - Il ritiro in Trentino di Dimaro 2019 sta volgendo al termine e la piazza adiecente al campo di Carciato, il cosiddetto Villaggio di Carciavo va svuotandosi. Anche in campo, già presenti i tir che porteranno via la stragrande maggioranza del materiale utilizzato dal Napoli, dalla macchina infernale agli ostacoli, ai lettini massaggi. Pochi tifosi e gli stand che chiudono i battenti, fotogallery a cura di Ciro De Luca per CalcioNapoli24: