DIMARO-FOLGARIDA (TN) - E' il giorno della santa messa del Cardinale Sepe, giunto dalla città partenopea in Trentino e a Dimaro per la benedizione agli azzurri, in vista della prossima stagione. Il cardinale ha incontrato, prima della santa messa, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis e il tecnico Carlo Ancelotti.

