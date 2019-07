Dimaro 2019, dall'ovazione per Callejon ad Adl che osserva la 'macchina infernale': che voli per Contini, che gol per Mertens [FOTOGALLERY CN24]

DIMARO-FOLGARIDA (TN) - Il gruppo di Carlo Ancelotti si è ritrovato questo pomeriggio al campo comunale di Carciato per la seduta pomeridiana del sedicesimo giorno di ritiro. Ingresso in campo movimentato con Hysaj che scivola su Insigne. Ovazione per Callejon, mentre De Laurentiis studia da vicino la 'macchina infernale'. Partita Bianchi contro Verdi con gol spettacolari per Mertens e Insigne. Contini vola e salva in più occasioni. Rivivi la seduta di allenamento. Al termine, Tutino, Hysaj e Di Lorenzo si sono divertiti sull'erba fingendo una lotta

Clicca sulle foto di Ciro De Luca per ingrandirle.