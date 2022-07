DiCoprio nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro! Intervista al tifoso giapponese più famoso del web | VIDEO

Lui si chiama Hikaru Kumakura, ma in Italia lo conoscono tutti con il suo nome d'arte: DiCoprio. È giapponese e vive in Giappone, a Ishigaki in provincia di Okinawa, ma la sua più grande passione è il Napoli calcio. Da anni commenta le partite degli azzurri sul suo canale YouTube Napoli Style e l'anno scorso è stato in Italia per la prima volta per visitare la città di Napoli e seguire le partite allo stadio Maradona.

Intervista a DiCoprio

Oggi Di Coprio è a Castel di Sangro, nel ritiro SSC Napoli in Abruzzo e il nostro Marco Lombardi lo ha intervistato per voi: sentite cosa dice DiCoprio su Kim Min-Jae, il nuovo acquisto coreano che dovrà sostituire Koulibaly!

Clicca su play e guarda il video dell'intervista a Di Coprio oppure guardala sul nostro canale YouTube.