De Maggio svela: "Ritiro Napoli dal 24 agosto al 4 settembre, possibile quarta amichevole con il Pescara. Ci sarà De Laurentiis"

Napoli - Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Napoli in ritiro dal 24 agosto al 4 settembre. Il 23 tutti a Castel Volturno e il 24 mattina si andrà a Castel di Sangro, primo allenamento già nel pomeriggio. Tre amichevoli con Castel di Sangro, Aquila e Teramo. Se il ritiro dovesse proseguire oltre il 4, quarta amichevole con il Pescara. Ci sarà anche De Laurntiis in ritiro".