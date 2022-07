De Laurentiis si fa vedere! Passeggiata mattutina in giro per Dimaro | FOTO

Notizie Napoli oggi. Ecco Aurelio De Laurentiis. Non si è fatto vedere giovedì durante la partita con l'Anaune, non si è fatto vedere ieri sera, nel giorno della presentazione ufficiale della squadra a Dimaro, e adesso eccolo qui, che passeggia col sorriso in compagnia di altre due persone.

Nonostante non abbia fatto ancora alcuna uscita pubblica, anche oggi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto la sua consueta passeggiata mattutina in giro per Dimaro.

Ora c'è grande attesa di capire se lo vedremo questo pomeriggio sul campo di Carciato, quando alle ore 18:00 si giocherà l'amichevole Napoli-Perugia.