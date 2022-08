De Laurentiis furioso, faccia a faccia con l'arbitro Scatena all'intervallo | VIDEO & FOTO CN24

Finale di primo tempo rovente tra Napoli ed Espanyol. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto parlare faccia a faccia con l'arbitro del match, Scatena, per lamentarsi dell'andamento della partita a livello disciplinare. Poco prima della fine del primo tempo, il presidente azzurro aveva abbandonato per un attimo la panchina, da cui sta seguendo la gara, per dirigersi anche verso il guardalinee e lamentarsi della situazione. Clicca su play per guardare il video e sulla fotogallery per vedere le immagini: