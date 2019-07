Dalla prima uscita di Mertens e Milik al ritorno di Mario Rui: tutti gli scatti dell'allenamento mattutino a Dimaro [FOTOGALLERY CN24]

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Settimo giorno di ritiro per la SSC Napoli in Val di Sole. Questa mattina la squadra si è riunita sul campo di Carciato per effettuare la consueta sessione di allenamento. In campo, anche Mario Rui, giunto nella tarda serata di ieri. Il portoghese si è subito allenato con il gruppo e ha messo in mostra una buona condizione fisica. Per un attimo si è infiammato anche il pubblico presente al campo di Carciato: Arek Milik e Dries Mertens hanno salutato i tifosi presenti sugli spalti: grande entusiasmo per i nuovi arrivati.

Clicca sul file in allegato per guardare la fotogallery a cura di Ciro De Luca