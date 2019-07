Mattinata di allenamento al campo di Carciato per la SSC Napoli di Carlo Ancelotti. La squadra si è radunata in palestra prima di iniziare il solito lavoro sul campo: partitella a campo ridotto nel finale che ha infiammato gli spalti. Ovazione per Dries Mertens e Lorenzo Insigne; nel finale gli applausi sono tutti per Callejon. Lo spagnolo, infatti, ha regalato la propria casacca ad un tifoso.

Clicca sul file in allegato per guardare la fotogallery a cura di Ciro De Luca