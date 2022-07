Dall'arrivo di Politano, Rrahmani e Di Lorenzo al lavoro sui fondamentali di Zerbin e Kvaratskhelia: gli scatti dell'allenamento mattutino | FOTOGALLERY CN24

DIMARO FOLGARIDA - Giorno 3 al campo di Carciato, dove il Napoli è sceso sul terreno di gioco per la sessione di allenamento mattuttino. Sorpresa per i tifosi che hanno avuto modo di osservare da vicino l'arrivo in Trentino Alto Adige di Matteo Politano, Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo. L'attaccante azzurro ha avuto un breve confronto con il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ed ha poi lavorato in palestra. Palestra anche per Olivera, Fabian Ruiz ed i nuovi arrivati. Nel finale di allenamento gli ultimi ad andar via sono stati Luciano Spalletti che ha lavorato personalmente sui fondamentali con Kvaratskhelia e Zerbin.

Clicca sul file in allegato per guardare la fotogallery a cura di Ciro De Luca