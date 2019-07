Allenamento mattutino al campo di Carciato per i ragazzi di Carlo Ancelotti. Solo lavoro di mattina, il pomeriggio sarà libero in vista del match contro il Feralpisalò.

Gavettone ad un membro dello staff del club partenoepo, tra le risate di Dries Mertens e Lorenzo Insigne. Rog ha lavorato in palestra, Hysaj ed Insigne hanno esultato spalla contro spalla come Reus e Gotze.

Clicca sul file in allegato per guardare la fotogallery a cura di Ciro De Luca