Dai salti di Osimhen alla...bottiglietta per Lozano: le emozioni di Napoli-Teramo 4-0 [FOTOGALLERY CN24]

Il Napoli batte per 4-0 il Teramo nell'ultima amichevole del ritiro di Castel di Sangro, grazie alla tripletta di Victor Osimhen e al quarto gol di Hirving Lozano. In allegato l'ampia fotogallery realizzata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

NAPOLI (4-2-3-1): 25 Ospina, 2 Malcuit, 13 Luperto, 26 Koulibaly (K), 31 Ghoulam (Vk); 4 Demme, 70 Gaetano; 21 Politano, 34 Younes, 11 Lozano; 15 Osimhen.

A disp.: 16 Contini, 5 Labriola, 6 Palmiero, 8 Prezioso, 9 Llorente, 18 Ciciretti, 19 Mezzoni, 20 Zerbin, 32 Bifulco, 44 Manolas, 96 Tutino.

All.: Gattuso.

TERAMO (4-2-3-1): 12 Valentini, 2 Diakite, 26 Piacentini, 4 Cristini, 3 Tentardini; 6 Arrigoni (K), 28 Viero; 7 Mungo, 20 Ilari, 11 Bombagi (VK); 9 Cianci.

A disp.: 22 Lewandowski, 5 Soprano, 8 Costa Ferreira, 14 Pinzauti, 16 Lasik, 17 Cancellotti, 18 Birligea, 19 Minelli, 21 Santoro, 25 Iotti, 27 Di Matteo.

All.: Paci.

Arbitro: sig. Claudio Petrella.

Assistenti: sigg. Matteo Pressato e Marco Cerilli.

Marcatori: 3' Osimhen, 14' Lozano, 61', 65' Osimhen.

Ammoniti: -

Recupero: 2' pt, 2' st.