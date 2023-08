Da Osimhen con la 'corona' a forma di pallone al bandierone inedito tra i tifosi: le emozioni dell'allenamento pomeridiano | FOTOGALLERY CN24

Ottavo giorno di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Dopo il pomeriggio di riposo di ieri la la squadra è tornata in campo.

In mattinata prima fase di attivazione e lavoro tecnico a gruppi, poi lavoro tattico con e senza sagome. Gollini non si è allenato per uno stato influenzale. Anguissa non ha svolto allenamento per un risentimento muscolare alla gamba destra. Kvaratskhelia, Saco e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Personalizzato in campo per Olivera. Piscina infine per Mario Rui, Zedadka e Gaetano.

Nel pomeriggio la squadra dopo una prima fase di attivazione ha svolto un torneo di calcio tennis, vinto da Giovanni Di Lorenzo e Nikita Contini. Gollini non si è allenato per uno stato influenzale. Demme, Lobotka, Jesus, Saco, e Kvaratskhelia hanno svolto lavoro in piscina. Gaetano ha fatto allenamento personalizzato in campo. Osimhen, Mario Rui e Olivera personalizzato in palestra. Zedadka terapie.

In allegato l'ampia fotogallery realizzata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24