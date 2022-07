Serata di luci ed ombre per il Napoli in piazza Madonna della Pace a Dimaro durante la presentazione della squadra.Tanto entusiasmo ma anche mugugni, fischi e polemiche dei tifosi presenti contro il presidente De Laurentiis. In particolare al termine della presentazione, quando i tifosi si sono avvicinati al palco dove c'era Decibel Bellini, si è levato il coro contro ADL: "De Laurentiis vattene a Bari!". Clicca su play per guardare il video: