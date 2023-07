Domani alle 16.15 presentazione ufficiale del nuovo ds Napoli Meluso: oggi colloquio con De Laurentiis e contatto con i tifosi | FOTOGALLERY CN24

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha un nuovo direttore sportivo, lo ha annunciato su Twitter il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Oggi è stato il suo primo giorno effettivo in campo, in allegato l'ampia fotogallery cura da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Domani alle ore 16.15 conferenza stampa del nuovo direttore sportivo Mauro Meluso in teatro, diretta su CalcioNapoli24 tramite il proprio canale Youtube e sul digitale terrestre canale 79 Napoli/Caserta.

SSC Napoli, arriva il nuovo ds

"Sono lieto di annunciare che Mauro Meluso è il nuovo Direttore Sportivo del Napoli. Benvenuto nella nostra famiglia e auguri di buon lavoro!"

Chi è Mauro Meluso

Mauro Meluso, nato a Cosenza il 1º gennaio 1965, è un dirigente sportivo ed ex attaccante. In carriera ricopre il ruolo di direttore sportivo per Foggia, Padova, Pisa, Sangiovannese, Teramo e Ternana.

Il 22 giugno 2011 assume la carica di responsabile settore tecnico del Frosinone .

Il 27 maggio 2014 viene nominato direttore sportivo del Cosenza, dove rimane per due anni.

Il 6 giugno 2016 diventa il nuovo direttore sportivo del Lecce, militante in Serie C, firmando un contratto biennale con prolungamento automatico in caso di promozione in Serie B. Contribuisce al doppio salto di categoria dei giallorossi, che nel 2019 approdano in Serie A. Il suo rapporto con il club salentino si interrompe nell'agosto 2020, dopo la retrocessione in Serie B.

Il 27 agosto 2020 firma un contratto triennale con lo Spezia, neopromosso in Serie A. Il 26 maggio 2021, dopo aver contribuito al raggiungimento di una storica salvezza, rescinde il contratto con i liguri.

Meluso arriva al Napoli dopo due anni di inattività. Curiosità: il suo compare di nozze è l'attore napoletano Enzo Decaro, esponente della nuova comicità napoletana assieme a Massimo Troisi e Lello Arena.

Tra i colpi più interessanti al Lecce si ricordano, tra prestiti ed acquisti a titolo definitivo:

Fabio Lucioni, Jacopo Petriccione, Antonino Gallo, Antonin Barak, Riccardo Saponara.

Tra i colpi più interessanti allo Spezia si ricordano, tra prestiti ed acquisti a titolo definitivo: