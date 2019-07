CN24 - Napoli-Pèpè, gli agenti lasciano Dimaro: si attendono sviluppi nelle prossime ore

Calcio mercato Napoli le ultimissime - Clamoroso a Dimaro, tutti aspettano Jorge Mendes ma presso l'eliporto di Monclassico ma secondo gli inviati di CN24 sono sbarcano gli agenti di Nicolas Pepè. Capo delegazione Samir Khiat in compagnia di altre due intermediari, Michael N’cho e Aboubakar Traoré. Seguiranno aggiornamenti

Pepè-Napoli, gli agenti lasciano Dimaro

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, gli agenti di Pépé sono tornati a Bolzano, in auto, per prendere un volo verso Parigi. Sono decollati da diversi minuti. Al momento siamo in una fase interlocutoria, si attendono sviluppi nelle prossime ore.

