Castel di Sangro, cambiano le date del ritiro! Non finirà più il 10 agosto

Ultime notizie. Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Ci siamo lasciati qualche settimana fa e ci ritroviamo in prossimità della definizone del calendario. L'arrivo del Napoli a Castel di Sangro è fissato per il 25 luglio, la fine del ritiro potrebbe cambiare per via della Coppa Italia. Al 10 agosto non ci arriveremo, massimo al 7 o all'8 agosto. Sicuramente si faranno tre amichevoli, dovremmo anche confermare le gare con Adana Demirspor e Girona.

Festa a Conte per il 31 luglio per il compleanno? Lasciateci la possibilità di fantasticare ed elaborare qualcosa di sorprendente. La data ce l'ho in testa da quando si paventa la possibilità che al Napoli possa venire Conte".