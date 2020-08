Castel di Sangro '20, diario di bordo. Giorno 3, la 'pantera' Osimhen non perdona, Mertens il più acclamato e quella perla di Insigne

Ultime calcio Napoli - Una giornata ricca di impegni e appuntamenti per il Napoli, cominciata con la seduta di allenamento mattutina, a porte chiuse, allo stadio Teofilo Patini. Seduta tattica, dopo una prima fase di riscaldamento. Gattuso comincia da subito a provare i nuovi schemi e le nuove idee per il prossimo campionato.

Gattuso

Ad ora di pranzo arriva in ritiro chi non ti aspetti, Mino Raiola, potente agente, che spunta a Castel di Sangro ufficialmente per salutare i propri calciatori Manolas e Lozano, ma soprattutto per parlare con Giuntoli col quale è andato a pranzo allo Sport Village, sede del ritiro azzurro. Si sarà parlato, certamente, anche di Bernardeschi e di altri calciatori della scuderia del potente procuratore che potrebbero tornare utili al Napoli di Gattuso.

Raiola

Poi tutti in conferenza, a parlare Osimhen e Rrahmani, i due calciatori nuovi si presentano ai tifosi attraverso la stampa. Voglia di fare gol alla Juventus per l'attaccante, voglia di dimostrare il proprio valore per il difensore. Presenti anche il vice presidente Edoardo De Laurentiis e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che ha rivelato alcuni retroscena sulle trattative che riguardano i due calciatori.

Rrahmani-Osimhen

Tutti in campo, la seduta pomeridiana è aperta al pubblico. Hysaj scherza con i tifosi, coro per Koulibaly in apertura. Dopo una fase iniziale di riscaldamento, Gattuso intensifica il ritmo e si passa ad una serie di partite a campo ridotto con il gruppo diviso in 4 squadre: Verdi, Bianchi, Gialli e Arancioni. Partite si, ma con la sponda.

ZIelinski

Insigne incanta, un gol sensazionale con un tocco sotto imparabile per Meret.

Insigne

Poi Osimhen non sbaglia in anticipo su Ospina, l'attaccante promette gol e li mette anche a segno, almeno in allenamento.

Osimhen

Poi c'è Mertens, il buon 'Ciro' attira sempre su di se le attenzioni con i tifosi che lo acclamano e che lo spronano. Anche qualche coro e striscione per lui...

Mertens

Il lavoro termina, gli azzurri rientrano negli spogliatoi...cala il sipario sulla terza giornata di ritiro a Castel di Sangro.

RIPRODUZIONE RISERVATA