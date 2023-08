Ancora ghiaccio sul ginocchio di Zielinski, è la seconda volta: polacco a bordocampo durante la seduta | FOTOGALLERY CN24

Nono giorno di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. La squadra dopo una prima fase di attivazione a secco ha svolto partita con porticine e partita a campo ridotto. A seguire partita a campo ridotto con le sponde. Gollini non si è allenato per uno stato influenzale. Zedadka, Saco, Mario Rui, Gaetano e Kvaratskhelia hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Per Osimhen lavoro personalizzato in palestra.

Durante la partita a campo ridotto il centrocampista polacco Piotr Zielinski si è seduto ai margini del terreno di gioco, con tanto di borsa del ghiaccio sul ginocchio destro: già il primo agosto Zielinski si era fermato anzitempo durante la seduta di allenamento, sempre con una borsa del ghiaccio sul ginocchio.