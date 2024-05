Amichevoli Napoli a Castel di Sangro: sicure Adana Demirspor ed il Girona di Dovbyk! Da definire le ultime due

Ultime notizie SSC Napoli - Conferenza stampa De Laurentiis, il presidente De Laurentiis torna a parlare in conferenza stampa da Palazzo Petrucci. L'occasione è la presentazione del doppio ritiro estivo 2024 della SSC Napoli, che avrà luogo fra il Trentino e l'Abruzzo. Prima a Dimaro-Folgarida dall'11 al 21 luglio 2024, per il tredicesimo anno (record tra le squadre di Serie A italiane). Successivamente a Castel di Sangro dal 25 luglio al 10 agosto (date da confermare in via definitiva).

Ritiri SSC Napoli: conferenza stampa De Laurentiis

Con il presidente De Laurentiis della SSC Napoli, a presentare il doppio ritiro estivo del club partenopeo vi saranno le delegazioni del Trentino e dell'Abruzzo. Conferenza stampa che potrete seguire in diretta video su CalcioNapoli24 (Youtube e TV, al canale 79 DTT) alle ore 16:30 nella splendida cornice di Palazzo Petrucci.

Di seguito tutte le dichiarazioni dei protagonisti.

Tommaso Bianchini, direttore dell'area marketing della SSC Napoli:

"Il Napoli unisce Trentino e Castel di Sangro e tutti i tifosi del Napoli da ogni parte d'Italia e d'Europa. In questo caso dall'11 al 21 luglio saremo a Dimaro dove sfideremo in un'amichevole la selezione locale e poi una squadra di B o C. Ci sarà anche il fan village come lo scorso anno. La sera poi ci saranno vari eventi con artisti che si esibiscono e anche con squadra e staff tecnico che si presenterà al grande pubblico. Insieme poi anche al nostro super store che anche l'anno scorso è stato una novità. Dal 25 luglio al 10 agosto invece ci spostiamo in Abruzzo, confermando anche qui lo store e il palazzetto all'interno del palazzetto dello sport. Ringrazio sindaco e regione per l'accoglienza e il supporto. Il 28 luglio faremo il nostro esordio contro l'Adana Demirspor che è diventata un po' una partita tradizionale, il 31 luglio faremo un'amichevole contro una squadra francese mentre il 3 agosto faremo una amichevole contro il Girona. Poi abbiamo anche una quarta partita che stiamo selezionando. I biglietti ovviamente usciranno con largo anticipo. Se Dimaro è un ritiro per fare bagni di folla ed eventi, a Castel di Sangro invece ci spostiamo più sulle gare internazionali"