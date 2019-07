"Aiuto, attenzione ai bambini": comportamento vergognoso dei tifosi azzurri, ressa per l'autografo di Milik [VIDEO CN24]

Purtroppo c'è da riportare un episodio spiacevole all'esterno del campo di Carciato. Arek Milik è uscito per firmare autografi e scattare selfie con i tifosi: ressa incredibile, centinaia di persone accorse sotto il sole cocente per incontrare il proprio beniamino. Così tanta folla che c'è stato qualche attimo di paura per i tifosi più piccoli: alcuni di loro sono stati ad un passo dall'essere schiacciati dalla folla. Anche il lavoro dei tanti giornalisti è stato intaccato: quasi impossibile provare a riprendere il tutto con un video.

