CASTEL DI SANGRO - Mertens dice ufficialmente addio al Napoli , la notizia appresa dai tifosi in ritiro a Castel di Sangro tra delusione e commozione. C’è chi voleva che il belga restasse gratis, chi invece si auspicava uno sforzo maggiore da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Insomma, tutti speravano che la storia d'amore tra Dries e il Napoli continuassare ancora per almeon un anno. Clicca su play per guardare il video: