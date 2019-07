A Dimaro è arrivato Elmas, domani potrebbe esserci la presentazione alla stampa. Il Mattino: "Per Giuntoli un colpo da andarne fieri"

Ultime Napoli. Nella clinica romana Villa Stuart, indossando la maglia verde, arriva la prima foto di Elmas. In serata raggiunge Dimaro e domani pomeriggio potrebbe essere presentato alla stampa.

Come ricorda l'edizione odierna de Il Mattino:

"È un colpo di cui vanno fieri Giuntoli e il suo braccio destro Pompilio che hanno già sul petto le medaglie per aver scovato al Betis Fabian Ruiz, strappato alla concorrenza persino del Barcellona. Uno scouting che è fiore all'occhiello del club. Per il ds è una operazione che può essere paragonata proprio a quella di Fabian: 18 milioni il prezzo complessivo del cartellino. I turchi, scaltri e previdenti, hanno tentennato finché non hanno ottenuto una percentuale sulla futura rivendita. Sanno bene al Fenerbahce che al Napoli sono maestri nella valorizzazione delle pietre ancora grezze. E in tema di plusvalenza Giuntoli quest'anno ha messo a segno colpi straordinari".