Zola: "Uno scudetto vinto a Napoli ne vale almeno dieci vinti altrove: non fu facile a 23 anni ritrovarsi davanti un alieno come Diego"

Ultimissime Napoli - Lunga intervista rilasciata da Gianfranco Zola all'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Permetta: il dio del calcio è stato ingiusto, avendo lasciato a Zola un solo scudetto.

"Però la sua tesi rappresenta un falso storico, perché quel titolo conquistato a Napoli ne vale almeno dieci vinti altrove. E quel trionfo ha avuto un significato straordinario, a modo suo storico, se chiaramente combinato con il primo".

Sul suo rapporto con Maradona (quasi) tutto è stato scritto.

"E penso poco si possa ancora aggiungere. Fenomeno imparagonabile, un alieno. Lui è appartenuto ad un’altra Galassia ed è sceso sulla terra per donarci il suo calcio. Io ho avuto la fortuna di arrivare a Napoli ed imbattermi in lui: provate voi a chiedere, ad un ragazzo di ventitré anni, che si ritrova catapultato in quella squadra fantastica, cosa possa significare incontrare Maradona e stargli al fianco?".