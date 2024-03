Zola: "Con Calzona ho visto due miglioramenti nel Napoli, ma resta il problema fase difensiva"

Napoli - Gianfranco Zola ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

Anche il Napoli sembra in crescita.

«Con Calzona in panchina ha ritrovato la manovra e lo sviluppo del gioco. Però concede ancora troppo in fase difensiva. L’anno scorso eravamo abituati a vedere il Napoli fortissimo sia in attacco che in difesa. Ora no...».

Un peccato aver dilapidato quanto raccolto con lo scudetto.

«All’inizio si poteva fare meglio. Ora serve ritrovare, pian piano, quei principi che hanno permesso di vincere lo scorso anno».