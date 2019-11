Zoff: "Meret se la giocherà con Donnarumma in Nazionale. Lotta per quarto posto? Inter e Napoli davanti alle altre"

Ultime Calcio Napoli - Lunga intervista di Dino Zoff all'edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco alcuni passaggi evidenziati da CalcioNapoli24:

È d'accordo con la scelta di far giocare Donnarumma titolare?

"Gigio è forte, molto forte. E secondo me può ancora migliorare. Si giocherà il posto con Meret fino alla fine. Al momento Mancini ha scelto il milanista ed è giusto così"



Recentemente ha detto di Meret "è più bravo di quando avevo 22 anni io"…

"Le qualità per far bene le ha. Gli auguro di fare la mia stessa carriera, come lo auguro a Donnarumma e a Gollini, un altro con la stoffa dei grandi"

Favorite per il quarto posto?

"Inter e Napoli le vedo più avanti, almeno seconda e terza. Per le altre sarà una bella lotta. La Lazio forse mi sembra più pronta, ha un bel potenziale e lo sta esprimendo. Ci sarà da divertirsi".