Dino Zoff ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli si sta riprendendo. Conte è un ottimo allenatore e porterà in dote risultati interessanti. Non inganni però la vittoria di Cagliari: il risultato è stato netto ma non ha rispecchiato per intero quello che si è visto in campo. Pronostico Juve-Napoli? Non ne faccio perché mi riesce difficile. Però il fatto campo potrà favorire la Juventus".