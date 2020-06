Ziliani sul Fatto Quotidiano: "Sarà un calcio-basket obbrobrioso: i contagiati sono molti di più"

Notizie calcio Napoli - Paolo Ziliani scrive sul Fatto Quotidiano: "Al di là dell’entrata in campo con distanziamento fisico e del divieto di baci, abbracci e capriole dopo un gol, già pietoso di suo, i calciatori giocheranno pieni di paure: quella di contagiarsi in primis, poi quella di farsi male (dopo 90 giorni di blocco ricominciano con una preparazione affrettata e affrontando una partita ogni 3 giorni) e ancora, visto che i contagiati sono assai più di quelli resi noti, con l’incognita di non sapere quali tracce il Covid abbia lasciato nel loro fisico chiamato a sforzi estremi per le temperature e per il carattere decisivo delle partite, determinanti per decidere titoli, piazzamenti, retrocessioni. Vedremo così un calcio-basket obbrobrioso con una squadra che comincia la partita e un’altra che la finisce e con tanti saluti al concetto di sfida ad armi pari: perché un conto è chiamarsi Juventus o Inter e far entrare elementi del calibro di Dybala, Pjanic o Douglas Costa, Godin, Erikssen o Sanchez, un conto è chiamarsi Brescia e far entrare Semprini, Mangraviti e Andrenacci"