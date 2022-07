Il West Ham ha in pugno Zielinski, Il Mattino: "Lungo colloquio col suo agente, offerta irrinunciabile"

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie provenienti dal ritiro degli azzurri a Castel di Sangro, con il calciomercato che si appresta a vivere il suo ultimo mese e con il campinato ormai alle porte:

"Vacillano tutti. Vacilla Zielinski che il West Ham ha ormai in pugno, vacilla Kepa che sta cercando solo di ottenere il più possibile dal Chelsea come buonuscita, vacilla Fabian con cui il clima sta diventando sempre più teso. Lungo vertice telefonico con i manager di Zielinski per spingerlo a dire di sì al West Ham: l’offerta londinese non può essere rispedita al mittente. Quasi 40 milioni di euro per il cartellino del polacco che tiene il punto sull’ingaggio (chiede 5,5 milioni di sterline per 4 anni).