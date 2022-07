Zielinski sta pensando seriamente al trasferimento al West Ham, offerto contratto monstre: le cifre

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime indiscrezioni in merito alla possibile offerta del West Ham per Piotr Zielinski:

"Il West Ham fa sul serio per Zielinski e il pressing sul Napoli è sempre più forte. Nelle scorse settimane era solo un’idea, poi è diventata una concreta possibilità e adesso per il club inglese il polacco è diventato una priorità. Gli azzurri si guardano attorno e aspettano. L’offerta che potrebbe far tremare il Napoli si aggira sui 35 milioni di euro. Il giocatore, dal canto suo, sta iniziando a pensarci seriamente non tanto per ragioni tecniche - Spalletti lo considera ancora un punto fermo del suo Napoli - ma di opportunità ed economiche visto che il West Ham mette sul piatto un ricchissimo contratto da oltre 6 milioni di euro. Sullo sfondo resta sempre Fabian Ruiz che pure è stato nel mirino del West Ham, ma che al momento sembra essere finito in seconda fila nell’ordine di gradimento del club inglese".