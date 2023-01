"Sciupa un'occasione d'oro, cicca come un medianaccio", pagelle impietose per Zielinski: i voti

Notizie Napoli calcio. Non la miglior serata quella di Piotr Zielinski: il centrocampista polacco, a San Siro contro l'Inter, svaria tanto ma non riesce mai ad essere concreto e per di più fallisce in malo modo un'ottima opportunità.

Pagelle Zielinski Inter-Napoli 1-0

Di seguito i giudizi dei quotidiani sportivi sulla partita di Zielinski:

Gazzetta dello Sport 5 - Cerca spazi per il campo, quando ha un pallone d'oro al limite dell'area, coi suoi pedi edicati, lo cicca come un medianaccio d'altri tempi.

Corriere dello Sport 5 - Nel primo tempo commette un errore non da lui: ciabatta su un pallone molto invitante di Olivera. Non trova la posizione giusta e nella ripresa quasi si perde fino a meritare la sostituzione.

Tuttosport 5 - Ha un pallone d’oro, ma lo “mastica” in un modo che non gli fa onore

Corriere della Sera 5 -Quando sembra che stia per spaccare il mondo, sfodera un tiro debole e inoffensivo che non impensierirebbe nemmeno i difensori dell'oratorio.

Il Mattino 5