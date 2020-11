Zielinski trequartista! Gattuso cambia tanti uomini, le probabili formazioni di Napoli-Rijeka

Ultime notizie Napoli - Piotr Zielinski è pronto a riprendersi la maglia da titolare domani in Europa League con il Rijeka, come racconta l'edizione odierna di Repubblica:

"Zielinski giostrerà alle spalle di Petagna nel 4-2-3-1. Lui e Mertens, il piano è questo. Zielinski non sarà l’unica novità: ci saranno quattro o cinque cambi. In difesa spazio a Maksimovic al posto di Manolas. Sugli esterni ancora Di Lorenzo e Mario Rui, verso la conferma Meret in porta. In mediana toccherà a Bakayoko, al suo fianco uno tra Lobotka e Demme. Davanti Politano a destra e Insigne (o Elmas) a sinistra"