Zielinski titolare con il Genoa? Mazzarri verso una clamorosa decisione: il retroscena

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, l'allenatore Walter Mazzarri sta riflettendo se schierare ancora Piotr Zielinski. Sul polacco pesa anche il fattore visite mediche svolte già con l'Inter. Il tecnico di San Vincenzo potrebbe decidere anche di lanciare dal primo minuto in Napoli-Genoa, sarebbe una scelta clamorosa, il danese Jesper Lindstrom.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Il problema, semmai, è a centrocampo, nell’individuare il “socio” di Lobotka e di Anguissa, inattaccabili per evidenti ragioni tecniche: Zielinski si è appena sottoposto alle visite mediche con l’Inter, niente aggiunge e nulla sottrae a quanto si sapeva, ma le sue prestazioni - in chiaroscuro - inducono Mazzarri alle riflessioni. Per caratteristiche, ed esigenze d’equilibrio, Cajuste sembra in vantaggio ma l’ultimo Lindstrom è una tentazione assai grossa, un invito a crederci non obbligatoriamente a partita in corso".