Zielinski rifiuta il rinnovo, Gazzetta: problema con le commissioni! Inter vicina all'accordo, guadagnerebbe di meno

Notizie calcio. Piotr Zielinski potrebbe essere prossimo all'addio al Napoli: il centrocampista polacco è in scadenza tra sei mesi e ad oggi il rinnovo con il club di De Laurentiis resta in salita.

Secondo la Gazzetta dello Sport, su Zielinski l'Inter sarebbe in vantaggio sulla Juventus e l’intesa tra le parti è vicina. Lo stipendio sarebbe leggermente inferiore a quello offerto dal Napoli, la durata invece consisterebbe in un quadriennale interamente garantito, con la disponibilità ad accontentare le richieste dell'agente Bolek:

Il Napoli gli ha proposto un rinnovo di contratto, in termini del tutto diversi rispetto ai primi approcci avuti la scorsa estate, quando l’idea era quella di abbassare l’ingaggio, spalmando la cifra sulle stagioni successive. Il polacco percepirà 3,5 milioni fino al prossimo giugno, l’offerta è stata un prolungamento triennale a 4,5, comprensivi di bonus, con l’opzione in favore del club per un’ulteriore annata. Tuttavia, la risposta è stata un gentile diniego, anche perché non è mai stato raggiunto un accordo sulle commissioni da corrispondere al suo agente, Bolek.