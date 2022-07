Riscatto Zielinski, tirato a lucido in vista del ritiro: allenamenti specifici durante le vacanze per convincere Spalletti

Notizie Napoli calcio. Una delle delusioni maggiori dell'ultima stagione è stata l'involuzione di Zielinski nella seconda metà dell'anno. Il centrocampista polacco è scivolato addirittura in panchina nelle rotazioni di Spalletti, cosa che quest'anno vuole evitare.

Per questo motivo, scrive Il Mattino, Zielinski arriverà tirato a lucido a Dimaro per sfruttare la chance e convincere Spalletti a puntare su di lui. L'addio di Mertens libera un posto ed il polacco vuole prenderselo:

Per convincere l'allenatore a puntare forte su di lui, quindi, ha deciso di presentarsi al ritiro in Trentino tirato a lucido. Merito di una serie di allenamenti personalizzati che lo hanno tenuto in forma durante le vacanze. Perché la famiglia e il relax sono importanti, ma un posto centrale nel sistema solare di Spalletti sarebbe ancor più rigenerante per Zielinski. Si è impegnato, ha fatto gli straordinari con l'obiettivo preciso si mettersi subito in mostra agli occhi di un allenatore che già ha un grande considerazione dei suoi mezzi, ma è ancora in attesa dell'ultimo salto di qualità.