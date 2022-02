Zielinski ago della bilancia di Spalletti! Gazzetta: ha un duplice ruolo che lo rende pericolosissimo per l'Inter

Il perno tattico del Napoli, secondo la Gazzetta dello Sport: Piotr Zielinski è stato l’ago della bilancia tattica di Spalletti nel passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1.

"Con il suo eclettismo il polacco da interno sulla corsia sinistra si è spostato nel mezzo della trequarti per sfruttare al meglio la sua abilità nel fare da sponda alle incursioni dei compagni. Goleador e rifinitore alla pari. Un duplice ruolo che in piena velocità lo rende ancora più pericoloso per la difesa dell’Inter.

A Venezia ha accusato qualche giro a vuoto. Soffrendo la marcatura rigida, ma si è fatto valere come sempre negli scambi di posizione. Qualità che fanno impennare l’imprevedibilità della manovra del Napoli negli ultimi sedici metri. Una risorsa che Spalletti vuol cavalcare più che mai"