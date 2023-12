Zielinski a rischio per il Cagliari: le condizioni saranno valutate in mattinata, pronto Cajuste dal 1'

Allo stadio Diego Armando Maradona, questa sera, in campo alle ore 18 scenderanno Napoli e Cagliari. Mazzarri deve fare i conti con le condizioni non proprio ottimali di Piotr Zielinski e, per questo, Jens Cajuste potrebbe essere lanciato nella mischia dall'inizio.

Piotr Zielinski

Cajuste in campo al posto di Zielinski

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Cajuste non ha convinto per continuità. E forse proprio l’assenza prolungata di Anguissa, che partirà per la coppa d'Africa, potrà dargli l’opportunità di giocare di più. Zielinski non sta benissimo e staff tecnico e medico ne sonderanno le condizioni in mattinata, quando la squadra si ritroverà il ritiro. Se Piotr non ce la facesse, Mazzarri potrebbe schierare proprio Jens titolare.

