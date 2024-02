Zielinski out dalla lista Uefa, CorSport: il motivo è una Pec inviata dall'Inter, il retroscena

Calciomercato Napoli. Ieri il club di Aurelio De Laurentiis ha comunicato la Lista Uefa e la Lista Serie A che varranno da qui al termine della stagione. La grande sorpresa è stata l'esclusione di Piotr Zielinski tra gli azzurri "arruolabili" per la Champions League (al pari del neo acquisto Dendoncker).

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha rivelato alcuni dettagli circa la decisione del Napoli di escludere Zielinski dall'Europa. Il centrocampista è in scadenza a giugno e da ieri è libero di firmare con il suo nuovo club:

Al Napoli non è possibile divorziare come pure è successo altrove: la pec inviata dall’Inter - che ufficializza ciò ch’è lecito: aprire una trattativa (di fatto chiusa da tempo) - ha rappresentato l’ultimo chiavistello per sbattere il portone in faccia al fine dicitore e lasciarlo ai margini di questa Champions. La Napoli di Zielinski si racchiuderà nelle diciassette partite che restano - e forse saranno sedici, perché con il Verona sarà difficile esserci per colpa di un affaticamento.