Zielinski ieri sera si è consacrato definitivamente, un dettaglio deve far pensare De Laurentiis

Ultime notizie Napoli - C'era una volta Zielinski che l'Avvocato avrebbe definito coniglio bagnato: così apostrofò Baggio quando lo vide in campo a Usa 94 contro il Messico. Ne parla il Corriere dello Sport.

C'era una volta Zielinski coniglio bagnato. E non c'è più. Il polacco è decisamente un altro calciatore:

“Non tanto sul terreno di gioco: dall'estate è tornato un leader. Vero. Un leader che non ha paura di andare a battere un rigore a dir poco pesante. È il gol della consacrazione. Da agosto è diverso. È come se quel no all'Arabia Saudita lo avesse reso più consapevole. Ha scelto di restare. Di giocarsela qui. A 29 anni ha raggiunto una maturità che deve indurre De Laurentiis a pensarci per il futuro. Può essere un calciatore fondamentale per i prossimi tre-quattro anni, su cui appoggiare il Napoli”