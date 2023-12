Zielinski dà forfait, Mazzarri ha già pronto il suo sostituto

Walter Mazzarri potrebbe non riuscire nell'intento di confermare il suo undici ideale. Complice, infatti, l'assenza di Zielinski in mezzo al campo e anche di Elmas, suo sostituto.

Piotr Zielinski

Zielinski probabile assenza col Cagliari

Come riporta Tuttosport, l’unico dubbio di formazione riguarda Zielinski, ancora alle prese con un affaticamento che non gli ha permesso di brillare. Al suo posto non potrebbe essere, però, impiegato Elmas, che si è procurato un infortunio muscolare al termine dell’allenamento di ieri, mentre completava una fase tecnica per migliorare i tiri in porta da fuori. In preallarme Cajuste, sul quale Mazzarri sta insistendo molto affinché possa raggiungere un livello di affidabilità entro inizio 2024, quando Anguissa partirà per la Coppa d’Africa.

