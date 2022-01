Zerbin: "Ritorno a Napoli? Giuntoli mi ha chiamato! Insigne mi prese a pallonate, c'è un gesto di Mertens verso di me che non dimentico..."

Calciomercato Napoli - Alessio Zerbin, attaccante del Napoli in prestito al Frosinone, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, della quale vi proponiamo uno stralcio.

La stagione dopo il debutto a Gozzano, a dicembre la prese il Napoli per 190mila euro più bonus. A Napoli è stato un anno e mezzo: giocava in Primavera e si allenava con Sarri.

«Un salto che non si può descrivere, sembrava un altro sport. Ed è stato nel Napoli più bello. Mi allenavo con Mertens, Insigne, Callejon... Con loro è più facile, non sbagliano un passaggio, ho imparato tantissimo. Mertens una mattina si è fermato a insegnarmi a calciare, consigli che non dimentico»