Notizie Napoli calcio. Il futuro di Alessio Zerbin potrebbe essere ancora lontano da Napoli. Nonostante l'esterno offensivo si sia ben districato nei due ritiri con gli azzurri, ci sono diverse richieste per lui.

Zerbin

Calciomercato Napoli, futuro Zerbin

Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico Spalletti preferirebbe girarlo ancora in prestito per fargli acquisire minutaggio in Serie A: oltre alla pista Sassuolo nell'affare Raspadori, il giocatore è seguito con interesse anche dal Lecce.