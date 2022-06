Zerbin-Napoli, Il Mattino: Spalletti è desideroso di vederlo, proverà ad adattarlo in due ruoli

Notizie Napoli calcio. Alessio Zerbin, giovane prodotto del Napoli, viene da una stagione da protagonista: in Serie B ha trascinato il Frosinone e pochi giorni fa ha esordito nella giovane Italia di Mancini.

Zerbin Italia

Zerbin Napoli, ecco dove può giocare

Di Zerbin e del suo futuro a Napoli ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino, sottolineando come il giovane attaccante sarà in ritiro a Dimaro per essere valutato da Spalletti: